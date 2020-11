Beau ontmoet daklozen uit shows opnieuw: ’Overweldigend’

Beau volgde onder meer daklozen in zijn programma The Amsterdam Project. Later volgden de reeksen Het Rotterdam Project en De Sleutel. In de specials gaat Beau kijken hoe het de deelnemers nu vergaat. „Het weerzien met deze mensen, die hun ziel en zaligheid met de kijkers, mij en mijn team hebben gedeeld, was overweldigend. Alles kwam terug, tot in de kleinste details. Alle pijn, maar ook alle liefde”, laat Beau weten.

Beau gaat onder meer langs bij deelnemers als Lolle, die deelnam aan The Amsterdam Project, en de ooit zwaarverslaafde Patrick uit Het Rotterdam Project. Ook gaat hij op bezoek bij Rigo en Sunil, die in De Sleutel te zien waren.

De twee afleveringen van Beau & De Daklozen zijn op 21 december en 24 december te zien op RTL 4.