Loretta Schrijver ziet op tegen afscheid Koffietijd

Op de vraag of de presentatoren van het programma opzien tegen het einde van de ochtendshow, antwoordde Schrijver: „Nou, ik zie tegen dit soort dingen op. Ik zie tegen vanavond op. Dan is het ineens een afscheid, dan wordt het ineens iets tastbaarder.”

De maand mei „is altijd de maand dat het seizoen afloopt”, vertelde Schrijver. „Dat je denkt: o lekker, we gaan nou lekker genieten van even niks doen. Niet vroeg opstaan enzo.” Dat wil Schrijver nu nog, legt ze uit. ”1 september worden we dan wel weer wakker van: het gaat niet door.”

Stoppen

RTL maakte in november bekend dat Koffietijd zou gaan stoppen. „Het programma bereikt helaas niet meer voldoende kijkers”, stelden initiatiefnemers de Nationale Postcode Loterij en VriendenLoterij in een verklaring.

Het ochtendprogramma, momenteel gepresenteerd door Schrijver, Quinty Trustfull, Pernille La Lau, Patrick Martens en Vivian Slingerland, was voor het eerst in 1994 te zien met Hans van Willigenburg en Mireille Bekooij. Het programma stopte toen in 2001, om in 2010 weer terug te keren op de buis.