Temptation-Deborah maakt comeback

Heel Nederland en België konden meekijken hoe Deborah Leemans door haar toenmalige vriend Tim te kakken werd gezet in Temptation Island. Gelukkig voor de brunette gaat het inmiddels weer heel goed met haar. Zo goed dat ze binnenkort weer op tv te zien is.

„Binnenkort zijn ik en deze babes weer op tv”, liet Deborah eerder deze week al op Instagram weten bij een foto waarop ze samen met onder meer Love Island-winnares Aleksandra en Temptation-verleidster Chiara staat.

„Over wat we precies gaan doen, kan ik nog niets kwijt,” vertelt ze aan HLN.be als haar gevraagd wordt naar wat ze gaar doen. „Ik had nooit gedacht dat ik na Temptation Island weer op tv ging komen. Maar ik stond er wel voor open. Ik ben benieuwd hoe het op het scherm gaat overkomen en wat de makers ervan hebben gemaakt. Ik kijk er in ieder geval naar uit en ik hoop natuurlijk dat er zo weer andere opdrachten en boekingen kunnen binnenstromen.”