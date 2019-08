3JS lanceert eerste single in nieuwe formatie

De toekomst is de eerste single van een geheel nieuw album dat in 2020 uit moet komen. Frontman Jan Dulles bestempelt de plaat nu al als ’hun meest positieve en meest zonnige’ album sinds hun debuut Watermensen in 2007.

In april kondigden de 3JS aan dat Jan de Witte per direct stopte met de band. Hij wilde zich meer richten op soloprojecten.