Belgen chagrijnig: ’Alles draait om show’

In Het Laatste Nieuws constateert een journalist dat Sennek niet doorging, omdat ze ’simpel en eenvoudig’ niet genoeg opviel met haar fragiele nummer. Volgens de journalist was haar act correct, zong ze wel aardig, maar was men haar – ze moest als eerste optreden – na ’het Tsjechische schooljongetje’ en de vele andere acts erna allang weer vergeten.

Veel Belgische kijkers zijn het eens met de conclusie van de schrijver. „Inderdaad, we maakten geen enkele kans”, bevestigt een lezer. „Liedjes worden afgestraft. Je moet het hebben van carnavalpakjes, vuurwerk, wind in de haren.” Het Eurovisie Songfestival wordt door de Belgen bestempeld als ’een waar circus waar kwaliteit niet meer aan de orde is’, een ’freakshow waarin je alleen kans maakt als je negatief opvalt’ en een show waar het gaat om ’hoe gekker en dommer’.

’Bulgaarse bagger’

De analist zelf kan ook het zuur uit zijn oordeel weren: „De wereld koos onder andere voor een operazangeres en één joekel van een kleed, voor een gimmick uit Israël, voor een poppie liedje gebracht door een jongetje met schooltas. En voor een ballade zonder franjes van een onopvallende Ierse zanger, een door en door klassieke Eurosongdeun uit Oostenrijk, een erg sober gebracht liefdesliedje uit Litouwen en Bulgaarse bagger.”

Ook Senneks manager Mike Naert neemt het verlies niet voor eigen conto. Hij spreekt van een loterij. „Jammer genoeg is het niet enkel een fastastisch lied en een fantastische zangeres dat je nodig hebt om de finale te bereiken.” Sennek zelf laat Het Laatste Nieuws weten dat ze alles heeft gegeven wat ze kon. „En meer kon ik niet doen. Ik hoop vooral dat ik niemand heb teleurgesteld, want ik ben trots op de song, de act en de manier waarop we het hebben gebracht.”