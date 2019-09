Karen Damen wordt minnares Gert Verhulst

Chateau Cupido heet het komische verhaal dat Verhulst zelf schreef. Naast de Studio 100-baas en de voormalige K3-zangeres, is ook acteur James Cooke in het theaterstuk te zien. „Nog voor het geschreven werd, wisten we wie de rollen zou spelen”, zegt Verhulst in de Belgische media.

Het voormalige baasje van Samson kruipt in de huid van tv-presentator Jack, die een spannend avontuurtje plant in de Ardennen met zijn minnares Bettie (Damen). Volgens Karen hebben Gert, met wie ze goed bevriend is, en zij er niet bij stilgestaan dat de rolverdeling mogelijk zou kunnen worden opgevat als een knipoog naar hun gezamenlijke verleden.

Vraagtekens

„Omdat dat zo normaal is dat we samenwerken en die historie zo lang geleden is. Maar na de fotoshoot dacht ik: die journalisten gaan daarover vragen stellen”, vertelt de zangeres aan Het Nieuwsblad. „Toen ze het mij vroegen dacht ik: Doen! Het zou heel triestig geweest zijn, mochten ze het aan iemand anders gevraagd hebben.”

Volgens James heeft ook Karens echtgenoot Anthony absoluut geen probleem met haar rol. „Hij zei ook: ’Ja, inderdaad, met wie zouden ze het anders doen? Dat klopt gewoon.”

Josje

Verhulst heeft twee kinderen uit een huwelijk dat in 2003 strandde. Enkele jaren daarna had de Vlaming een relatie met Karen Damen, die vier jaar standhield. In 2012 was hij enkele maanden samen met de Nederlandse zangeres Josje Huisman, die ook deel uitmaakte van meidengroep K3.

„Zowel Karen als Josje en ik wisten vooraf wat er ons boven het hoofd hing”, zei Verhulst hierover in 2017, in gesprek met Humo. „Wij waren een droom voor de pers, hè? Er wordt al 25 jaar over mij geschreven. Ik had een relatie met Karen en later met Josje: dat was dus waar, en ik heb geen probleem met feiten in de pers. Maar dat soort persaandacht is vooral voor je kinderen niet leuk.”

Afgelopen mei stapten Verhulst en zijn vriendin Ellen, met wie hij al meer dan tien jaar samen is, in alle stilte in het huwelijksbootje.