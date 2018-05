Britse Songfestivalfans geschokt door Israël, maar niet om kipgeluiden

In Engeland zijn woorden met f*ck erin, nogal ongepast; het wordt als vloeken beschouwd. En daarom reageerden Britse kijkers van BBC4 op Twitter dan ook met veel verbazing toen ze een variant op dat woord meenden te horen. „Realiseren ze zich wel dat ze motherf***** zeggen?” en „Mag ze wel vloeken?”, vragen geschokte kijkers op het sociale platform. Ook vraagt iemand zich af: „Gebruikte Israël nu het woord motherf***** minstens drie keer in hun liedje?”.

Het antwoord op die laatste vraag is ’nee’. De Israëlische zangeres zong in werkelijkheid ’On the MadaBaka Beat’. Typisch een geval van Mama Appelsap dus.