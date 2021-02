Disney+ waarschuwt bij The Muppet Show voor ’aanstootgevende’ inhoud

„Dit programma bevat negatieve voorstellingen en/of verkeerde behandeling van mensen of culturen. Deze stereotyperingen waren toen al verkeerd en zijn dat nu nog steeds”, staat er in de contentwaarschuwing. „We hebben besloten deze inhoud niet te verwijderen, omdat we de schadelijke gevolgen ervan willen erkennen, zodat we ervan kunnen leren en een maatschappelijk gesprek op gang kunnen brengen voor een inclusievere toekomst voor iedereen.”

In een van de afleveringen van The Muppet Show, die van 1977 tot 1981 werd uitgezonden op tv, is onder anderen zanger Johnny Cash te zien. De Amerikaan treedt samen met de Muppets op in een stal met aan de muur een vlag van de Confederale Staten, een beeltenis die zeer omstreden is.