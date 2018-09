Afrojack zoekt talent voor artiestenbureau

Afrojack wil investeren in en samenwerken met jong talent. Er zijn audities gepland op 9 juni in Amsterdam en een week later in Rotterdam op 16 juni. Doel is jonge zangers en rappers te vinden voor de nieuwe popgroep.

Het idee ontstond een aantal jaren geleden toen Nick de oprichter van LDH in Japan, de 48-jarige Hiro (Hiroyuki Igarashi) ontmoette. Geïnspireerd door dit bedrijf met talent besloot Van de Wall dit concept naar het westen te brengen. Nick legt uit: „Ik heb mijn eigen dromen werkelijkheid laten worden, dus nu wil ik de dromen van anderen uit laten komen. Ik hoop dan ook dat alle jongeren in de leeftijd van 15-25 jaar met passie voor zang en rap zich aanmelden voor de audities, zodat we samen hard kunnen werken om hun dromen werkelijkheid te laten worden.”

Zowel Nederlandse mannelijke als vrouwelijke zangers of rappers die (accentloos) in het Engels kunnen zingen, in de leeftijd van 15-25 jaar, kunnen zich aanmelden mits ze nog niet onder contract staan bij een manager of managementbureau.

Na de Nederlandse audities volgen nog audities in London, New York, Los Angeles, Taipei, Osaka en Tokio.