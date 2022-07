Dit verdient bestbetaalde BBC-presentator Gary Lineker

De 61-jarige verdiende wel iets minder dan vorig jaar, toen kreeg hij 1,36 miljoen pond voor zijn werk voor de Britse omroep. Het jaar ervoor had de oud-speler van onder meer FC Barcelona een loonsverlaging geaccepteerd, daarvoor verdiende hij 1,75 miljoen pond.

De nummer 2 in de lijst is BBC Radio 2-presentatrice Zoe Ball met 980.000 pond. Zij en Fiona Bruce en Vanessa Feltz zijn de enige vrouwen in de top 10. De derde plaats wordt gedeeld tussen dj Steve Wright en voormalig voetballer en huidig Match of the Day-analist Alan Shearer. Zij verdienden afgelopen jaar 450.000 pond.