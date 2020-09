Romy Monteiro in bikini: ’Hartstikke trots op mijn lijf’

„Ik vind het bizar dat ik daar gewoon sta te poseren voor een merk in bikini. Dat had mijn 16-jarige ik nooit geloofd! Dat ik daar sta en het ook nog eens mooi vind”, begint de 27-jarige musicalster. „Maar trots zijn op een uiterlijk iets komt soms zo oppervlakkig over. Maar ik ben wél heel trots dat ik mijn onzekerheden heb veranderd.”

Haar hele leven heeft Romy gestreden tegen de kilo’s en de suiker- en vetverslaving. „Natuurlijk heb ik nog steeds onzekerheden, duh, maar op dit moment ben ik hartstikke trots op mijn lijf, het proces en op deze foto! En dat mag ik best zeggen, vind ik. Denk ik.”