Noortje Herlaar: ik heb geen trouwdrang

„Het is al best druk zoals het nu is”, vindt de 35-jarige Noortje. „Ik geloof ook niet dat Barry sterk de behoefte heeft: we hebben het er nooit over. Misschien gaat dat in de toekomst ooit spelen, als de kleinste kinderen er ook actief bij betrokken kunnen zijn.”

Noortje en Barry verwelkomden in januari hun tweede dochter Sam. In oktober 2018 kregen de twee al dochter Bobbi. Barry (48) heeft daarnaast twee dochters uit een eerdere relatie.