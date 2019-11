Snelle heeft geen inspiratie meer om te rappen

Dat zegt de 24-jarige artiest maandag in de Volkskrant. „Ik vond het op een gegeven moment saai om drie minuten op een beat te rappen met van die typische hiphopsamples en -loops. Ik voelde me er ongemakkelijk bij en ik had het idee dat ik niets meer te vertellen had”, legt Snelle uit. „Nu heb ik het plezier in rappen hervonden door meer als een singer-songwriter liedjes te maken en dan in het couplet veertig seconden te rappen.”

Volgens Snelle, de artiestennaam van Lars Bos, vergeten mensen vaak dat je inspiratie moet hebben om te rappen. „Boos zijn werkt het best. Maar ik ben nooit meer boos, het gaat fantastisch goed met me, waar moet ik in hemelsnaam over rappen? Moet ik rappen dat ik hier een interview doe en dat ik een yoghurtje met fruit eet en een gemberthee drink? Daar gaat toch niemand naar luisteren?”

De switch naar meer zang levert Snelle in ieder geval al een hoop succes op. Zijn tweede studioalbum Vierentwintig kwam deze week op de eerste plaats binnen van de Album Top 100 en zondag won hij tijdens de MTV Awards een EMA voor Best Worldwide Act. Vorige week mocht hij ook al de award voor Best Dutch Act ophalen.