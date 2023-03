Evi Hanssen neemt afscheid van moeder

„Goed gedaan moedertje”, schrijft Hanssen bij een reeks foto’s op Instagram. „En dank je wel om dat allemaal te organiseren. Dat geeft ons als familie tijdens deze emotionele eerste weken, ruimte om te rouwen, te vertragen en lief te hebben.”

Half maart deelde Hanssen het nieuws dat haar moeder was ingeslapen. In 2021 kreeg de moeder van de presentatrice te horen dat zij ongeneeslijk ziek was. Zij had borstkanker met uitzaaiingen in de lever en haar botten.