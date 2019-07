Martin Garrix (met hulp) weer achter de draaitafel

„Ik ben terug. Bedankt voor het geweldige openingsfeest”, schreef Garrix bij foto’s van zijn optreden in de befaamde Ushuaïa, waar hij deze zomer elke week staat. Op de kiekjes is te zien dat Martins rechterenkel nog steeds in het gips zit. Om toch achter de draaitafels te kunnen staan heeft de dj een soort kruk aan zijn bovenbeen.

Garrix’ collega’s prijzen de Nederlander, die ondanks zijn kwetsuur toch een feestje bouwt. Dj’s als Nicky Romero, Sebastian Ingrosso en Sunnery James roementin gari zijn toewijding en zeggen respect te hebben voor Garrix.

De Nederlander viel begin juni tijdens een show in Las Vegas en scheurde zijn enkelbanden. Martin moest half juni onder het mes en zegde daarom vier weken lang al zijn optredens af. Hoewel hij noodgedwongen even uit beeld verdween, zat Garrix niet stil. „Ik en thuiszitten betekent: veel meer nieuwe muziek onderweg”, constateerde de dj een paar dagen na zijn operatie.