WIDM: De verliezend finalist is bekend

25 jaar Pokémon: ’Ik zie kaarten gaan voor €6000, maar ik verkoop ze niet’

Pokémon is jarig. Zaterdag precies 25 jaar geleden kwam in Japan het eerste computerspel in de Pokémon-reeks uit. Binnen de kortste keren volgden een animatieserie, speelkaarten en allerlei merchandise. Met in 2016 de kers op de taart: Pokémon Go. Ook na een kwarteeuw is de succesformule van Nintend...