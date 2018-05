Spaans sterrenkoppel voor strikte scheiding

,,We zijn allebei heel vroeg begonnen met acteren”, vertelt de Spaanse Oscarwinnares, die inmiddels tien jaar met Javier Bardem samen is. ,,Toen we jonger waren, hanteerden we denk ik allebei die strikte scheiding nog niet. Met het idee dat ons werk er beter van zou worden als we ook privé zouden lijden bij het spelen van een personage met problemen. Ergens halverwege de twintig heb ik dat losgelaten. Nu schakel ik met gemak over van fictie naar realiteit, verschillende keren per dag als het moet. Ik vind dat een heerlijke dans.”

Todos lo saben, ook bekend onder de Engelse titel Everybody knows, maakte het Spaanse sterrenkoppel samen met de Iraanse regisseur Asghar Farhadi (A separation, The salesman). Penélope Cruz speelt Laura die met haar man in Argentinië woont, maar voor een bruiloft terugreist naar haar Spaanse geboortedorp. Haar echtgenoot blijft thuis, haar tienerdochter en zoontje komen mee. Na een wervelend familiefeest is dochterlief echter verdwenen: gekidnapt, zo blijkt. Haar voormalige geliefde Paco (Bardem) zet alles op het spel om de radeloze Laura te helpen bij het terugkrijgen van haar dochter.

Regisseur Farhadi noemde Todos lo saben in Cannes ‘een Spaanse film met een Iraanse ziel’. ,,Menselijke emoties zijn overal hetzelfde, alleen de manier waarop we ze uiten verschilt van cultuur tot cultuur.” Hij prees ook zijn beroemde hoofdrolspelers, met wie hij vijf jaar werkte aan de film. ,,Hun bijdrage ging veel verder dan het spelen van een rol. Ook is het een groot plezier om met ze om te gaan en te zien hoe zij een heel normaal en gezond gezinsleven leiden, samen met hun twee kinderen. Duidelijk is dat Penélope en Javier veel respect voor elkaar hebben.”