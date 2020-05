Soulzangeres Betty Wright overleed aan kanker

De ziekte werd afgelopen najaar bij haar vastgesteld. Wright stierf zondag in haar huis in Miami. Haar zus Chaka Khan had eerder gevraagd om voor de zieke Betty te bidden. In een tweet schreef ze: „Oproep aan al mijn PrayWarriors. Mijn geliefde zus, Betty Wright heeft nu behoefte aan al uw gebeden.”

Wright werd vooral bekend door haar nummer Clean Up Woman. Voor Where is the Love kreeg ze in 1974 een Grammy Award. In de jaren tachtig lanceerde ze haar eigen onafhankelijke platenlabel. Het was de eerste keer dat een vrouwelijke artiest dat deed.