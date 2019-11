RTL bevestigt: bonje tussen Anouk en Lil’ Kleine

„Het klopt dat Anouk en Lil’ Kleine een aanvaring hebben gehad”, zegt een woordvoerder van RTL 4 in een statement. „De kou is nog niet uit de lucht. Meer willen we er niet over kwijt.”

Presentator Martijn Krabbé bevestigde dinsdag in RTL Boulevard dat de twee coaches ruzie hebben. Ze zouden zelfs niet meer samen in één ruimte willen zijn. Volgens Krabbé kregen de twee achter de schermen een meningsverschil met elkaar. „Ik weet niet precies wat er is gebeurd tussen Kleine en Anouk. Ik was er niet bij”, zei Krabbé. „Maar er schijnt een soort botsing te hebben plaatsgevonden, een akkefietje.”

Het tiende seizoen van The Voice of Holland gaat vrijdag van start. Dit jubileumseizoen wordt gepresenteerd door Chantal Janzen en Martijn Krabbé. Naast Lil’ Kleine en Anouk zijn Ali B en Waylon opnieuw coach. Tijdens deze jubileumeditie krijgen ze hulp van gastcoaches.