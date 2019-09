Frits Wester niet op televisie tijdens Prinsjesdag

Wester leek toen tijdens een uitzending dronken te zijn, maar stelde zelf erg moe te zijn. RTL Nieuws liet vorig week weten „nog aan het uitzoeken te zijn” wat er precies is gebeurd. Het programma stelde met klem verder niet op de zaak in te willen gaan omdat het een zaak tussen werkgever en werknemer betrof. Dat hij „bekend is bij een groot publiek” verandert daar niets aan, aldus adjunct-hoofdredacteur Ilse Openneer.

Het is voor zover bekend nooit eerder gebeurd dat Frits Wester ontbrak op een belangrijk politiek evenement als Prinsjesdag.