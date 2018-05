Ryan Murphy wil misbruikserie maken

Murphy heeft bij meerdere gelegenheden steun betuigd aan de twee bewegingen, die ontstonden in reactie op de enorme misbruikschandalen van Harvey Weistein en anderen in Hollywood. Toch verbaasden de verhalen die de buitenwereld schokten, de Glee-schrijver niet; als insider zag hij ze als een symptoom van hoe Hollywood in elkaar zat.

Nu wil hij zijn kijk hierop weergeven in een serie, met in elke aflevering een zelfstandig verhaal, allemaal verbonden door het thema #MeToo. Harvey Weinstein en Kevin Spacey moeten in elk geval beiden in een eigen aflevering centraal staan, laat hij weten.

De nieuwe serie zou toepasselijk Consent moeten gaan heten; toestemming. Precies de kwestie in veel #MeToo-verhalen, waarin de beschuldiger zegt tegen haar wil te zijn misbruikt, terwijl de beklaagde zich verdedigt door te zeggen dat wat er gebeurde, met wederzijdse instemming gebeurde.

De gerenommeerde tv-maker streeft voor de serie naar de stijl van het Emmy-winnende Black Mirror van zijn Britse collega, producent en scenarioschrijver Charlie Brooker. Murphy beschikt al over de nodige ervaring met het genre, met zijn series American Crime Story, American Horror Story en Feud. Ook daarin koos hijvoor gevoelig liggende onderwerpen, die de nodige stof deden opwaaien.

Eerder kondigde Brad Pitt aan een film te gaan maken van de verslaggeving van The New York Times over Weinstein.

