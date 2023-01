Premium Het beste van De Telegraaf

Harry betrapt: ’Hoeveel fouten te vinden in zijn boek?’

Met het uitbrengen van zijn autobiografie Spare, wilde prins Harry weer grip krijgen op zijn eigen verhaal ’na 38 jaar van verdraaiing en vervorming door anderen’, verklaarde de hertog in een interview met de Britse zender ITV. „Mijn leven is door een blender gehaald”, zei hij dramatisch. Het lijkt er echter sterk op dat zijn ’eigen verhaal’ door de jaren heen ook aardig vervormd is geraakt. In zijn memoires omschrijft hij tal van gebeurtenissen die, zo blijkt nu, niet stroken met de feiten...