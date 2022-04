Van Gogh gerestaureerd met TEFAF-geld

Het kunstwerk is om meerdere redenen bijzonder. In 1903 was het eerste schilderij van de hand van Van Gogh dat werd opgenomen in een museumcollectie. Het werd destijds aan Boijmans geschonken door 26 kunstminnende vrienden van het museum. Hoewel Vincent het dorpsgezicht in zijn Brabantse woonplaats Nuenen schilderde, heeft hij, volgens de overlevering, later in Parijs onder invloed van de impressionisten nog diverse penseelstreken toegevoegd. Daardoor neemt het werk een speciale plek in binnen zijn oeuvre.

Verflagen instabiel

Na bijna 140 jaar moet het schilderij nodig gerestaureerd worden. Experts hebben geconstateerd dat de verflagen instabiel zijn. Deels komt dit doordat Van Gogh het werk over een ander, ouder schilderij heen heeft geschilderd. Dat komt de hechting tussen de verschillende verflagen niet ten goede. Het restauratieproces zal dan ook vooral gericht zijn op het consolideren van losse verf en, indien mogelijk, het verwijderen van de vergeelde vernis.

Restaurator Erika Smeenk-Metz zal het schilderij onder handen nemen. Op dit moment doet zij al technisch onderzoek, in samenwerking met specialisten van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en het Van Gogh Museum, naar de gebruikte materialen. Kunsthistorici hopen ook meer te weten te kunnen komen over de raadselachtige schildering die onder de populierenlaan zit. Mogelijk is dit een afbeelding van de oude kerktoren bij Nuenen.

Franse impressionisten

Daarnaast hoopt men voor het eerst technisch bewijs te kunnen vinden dat de lichtere toetsen op het schilderij inderdaad pas in Parijs door Van Gogh werden toegevoegd, nadat hij had kennisgemaakt met het zonniger palet van de Franse impressionisten. Voordat het echter zo ver is, wordt het doek eerst nog tentoongesteld op de TEFAF in Maastricht, die dit jaar van 24 juni tot en met 30 juni zal plaatsvinden.