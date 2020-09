Malta eist haaientand prins George toch niet op

Bekijk ook: Malta eist 23 miljoen jaar oud cadeau prins George op

De tand zou zo’n 23 miljoen jaar oud zijn en behoorde volgens Herrera in een lokaal museum en niet in de kinderkamer van prins George in Kensington Palace. De minister kondigde maandag aan de noodzakelijke stappen te zullen ondernemen om de tand terug te halen. Dinsdag echter liet een woordvoerder weten dat Herrera de kwestie laat rusten. Hij had waarschijnlijk ook geen wettelijke basis voor zijn claim, aldus Times of Malta.

De bewindsman had in eigen land veel hoon over zich heen gekregen omdat er wel belangrijker zaken aan de orde zijn waarover de regering van Malta zich druk zou moeten maken, zoals bijvoorbeeld corruptie. Volgens David Attenborough was prins George heel blij geweest met zijn cadeau. „Hij vroeg wat het was. Hoe groot het was en ga zo maar door. Hij was erg geïnteresseerd. Hij leek het erg leuk te vinden. Hij is erg geïnteresseerd in fossielen.”