Manager: ’Act hetzelfde, chemie tussen Waylon en dansers beter’

Samen met zijn team, dansers, Jan Smit, Daniel Dekker en regisseur Hans Pannecoucke stapte de Outlaw In ’Em-zanger in de bus die hen naar de songfestivalarena zou brengen. Met zijn kenmerkende hoed op zijn hoofd en gitaar om zijn schouder groette Waylon breed lachend zijn entourage, links en rechts werden knuffels uitgedeeld en duimen opgestoken, voordat iedereen in de bus stapte en vertrok richting hal.

De zanger wordt woensdagmiddag in de enorme zaal verwacht voor een doorloop van de halvefinaleshow die donderdagavond live wordt uitgezonden. Daarna staat de zogenoemde juryrepetitie op het programma, waarin al de helft van het aantal punten wordt verdeeld. De Nederlandse artiest en zijn zeventien collega’s die donderdagavond in de tweede halve finale van het Eurovisiesongfestival aantreden, houden woensdagavond een generale repetitie van de show, die alvast door de vakjury’s in de deelnemende landen wordt beoordeeld.

Tv-kijkers

Behalve de punten van de kenners komen daar donderdagavond na de liveshow de punten van het Europese publiek bij. De stemmen van de tv-kijkers tellen voor 50 procent mee, de vakjury’s bepalen voor de andere 50 procent welke tien deelnemers een plek verdienen in de finale, die zaterdag op het programma staat.

Paul Brinks, de manager van Waylon, verzekert dat de act woensdag tijdens de belangrijke juryrepetitie niet zal afwijken van de eerdere repetities in Lissabon. „Er is niets veranderd, we hebben niets aangepast. De act is al maanden grotendeels hetzelfde, en zo zal hij blijven. Kritiek of niet.”

’Weinig geoefend’

Hooguit is er iets veranderd in de chemie tussen de zanger en zijn dansers. Daar ontbrak het tijdens de eerste repetitie vorige week nog aan, vonden artiest en manager. „Tijdens de eerste repetitie hier bleek dat we vooraf te weinig tijd hadden gehad om goed met z’n vijven te repeteren. Iedereen had wel los van elkaar geoefend, maar het bleek lastig alle agenda’s op elkaar af te stemmen om iets vaker met z’n allen te repeteren.

Dat zag je in Lissabon op het podium, het was vooral Waylon en vier dansers, terwijl het meer op een bandje moest lijken. Maar dat bandjesgevoel hebben die jongens na een week samen hier in Lissabon wel. Dus dat gaan we ook zien in de show.”