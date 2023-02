Premium Het beste van De Telegraaf

25-jarig jubileum gevierd in bioscoop Dit wist je vast nog niet over wereldhit ’Titanic’

Door Marco Weijers Kopieer naar clipboard

De iconische boegscène met Leonardo DiCaprio als Jack en Kate Winslet als Rose in ’Titanic’.

De splinternieuwe oceaanstomer van de White Star Line werd onzinkbaar geacht. ‘Hoogmoed’, stelt James Cameron, die in Titanic (1997) verfilmde hoe het schip 111 jaar geleden op een ijsberg botste en verging. De volgende tien dingen wist u waarschijnlijk nog niet over zijn wereldhit, die vanaf woensdag opnieuw in de bioscoop te zien is.