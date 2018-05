Sylvie Meis in Nederlandse zomerkomedie

Sylvie Meis Ⓒ Hollandse Hoogte

Sylvie Meis gaat een rol vertolken in de nieuwe Nederlandse speelfilm Elvy’s Wereld So Ibiza. In de zomerse komedie zijn verder rollen weggelegd voor Irene Moors, Buddy Vedder en YouTubers Rutger Vink, Djamila en Bibi. De hoofdrol in de film is voor de jonge actrice May Hollermann, die haar bioscoopdebuut maakt.