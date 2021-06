Wie moet vrezen voor Henny’s schandaalboek?

Sterren

André Hazes werd woning geweigerd door buren: ’Ze hadden geen zin in fans voor de deur’

André Hazes had een tijdje geleden een leuk huurappartement in Rotterdam op het oog maar mocht er van de buurtcommissie niet in. Dat schrijft de zanger in zijn column voor Veronica Superguide. Recent kocht hij samen met zijn vriendin Sarah van Soelen een huis.