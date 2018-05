Medewerkers Cardi B trappen fan in elkaar

Diverse media vertonen video’s waarop de woordenwisseling en het handgemeen zijn te zien. Het is een uitgebreidere versie van een eerder viraal gaande korte video waarop het leek of de aanval van de medewerkers van Cardi B en Offset uit het niets kwam. Deze versie toont wat er aan het vuistgemeen vooraf ging.

Het voorval gebeurde toen het sterrenkoppel na het Met Gala in de nacht van maandag op dinsdag hun hotel verlieten. De opdringerige, Giovanni Arnold, vroeg hen herhaaldelijk luidkeels om een handtekening. Offset maande hem op te houden met zijn geschreeuw, ’anders sla ik je in elkaar’. Waarop de fan reageert: „O, serieus, voor een handtekening? Dat is serieus, zeg. Please sla me in elkaar, wees maar stom man.” Vervolgens adviseerde hij provocerend dat de rapper zijn geld beter kon investeren, in plaats van uit te geven aan sieraden, omdat hij anders snel blut zou zijn.

Op dat moment rennen de medewerkers op de man af en vallen hem aan. Hoewel beambten erkennen dat de medewerkers van de sterren hardhandig op de fan instompten, zei de politie aanvankelijk ook dat de crewleden van Cardi B vreesden voor haar veiligheid omdat de fan te dicht bij haar in de buurt zou komen.