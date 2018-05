Restaurants uitgetest voor bezoek Waylon

Voor het uitzoeken van de eetgelegenheden en een goed hotel, is hij voor drie dagen naar de Portugese stad afgereisd. „We gaan er ook altijd even eten. Je wilt niet dat Waylon op een avond besluit in het hotel te dineren en de volgende dag bij het ontbijt zegt dat het eten niet lekker was”, verklaart hij.

Daarnaast onthult hij dat bij de selectie van een geschikt hotel het hebben van ramen cruciaal is. „Sommige mensen vinden het belangrijk, dat ramen open kunnen.”

Zijn uitleg luidt dat de zanger zich ’goed moet voelen’. „Je moet je gewoon goed voelen, in de weken van het Songfestival. Waarom zou je Waylon geen suite geven? Waar een geluidsinstallatie in staat – daar heb ik ook op gelet – zodat hij muziek kan draaien. Zelf zou ik dat prettig vinden. In entertainment draait het om details”, aldus Daniël.