The Weeknd: ’Organisator Grammy’s is corrupt’

Het instituut, voluit National Academy of Recording Arts and Sciences, is de organisator van de grootste muziekprijzen van de VS, de Grammy’s. Eerder op de dag werden de nominaties voor de komende uitreiking bekendgemaakt, en bleek The Weeknd niet in de race te zijn voor een van de beeldjes. Dit ondanks het grote succes van zijn album After Hours eerder dit jaar.

Bronnen melden aan TMZ dat er meer zit achter de beschuldiging van de zanger. Hij zou afgelopen weken stevig hebben onderhandeld met de Recording Academy over een optreden tijdens de awardshow eind januari. De Grammy-organisatie zou hem daarbij in eerste instantie hebben verboden ook de halftime show van de Super Bowl de week erop te verzorgen. De partijen kwamen volgens de insider uiteindelijk tot een overeenkomst waarbij de artiest beide shows zou kunnen doen, maar niet zonder over en weer kwaad bloed te zetten.

Verrast

The Recording Academy stelt echter ook verbaasd te zijn dat The Weeknd geen enkele nominatie voor de Grammy’s heeft binnengehaald en ontkent dat de stukgelopen onderhandelingen een rol hebben gespeeld. „We snappen dat The Weeknd teleurgesteld is dat hij niet is genomineerd. Ik was ook verrast en kan me voorstellen wat hij voelt”, zegt The Recording Academy-baas Harvey Mason Jr. tegen Variety. „Zijn muziek was dit jaar uitstekend en zijn bijdragen aan de muziekgemeenschap en aan de wereld verdienen ieders bewondering. We waren dan ook blij te horen dat hij de Super Bowl-halftimeshow gaat doen en we hadden hem het weekend ervoor ook graag op het Grammy-podium gezien.”

Volgens Mason Jr. zijn er elk jaar veel minder nominaties dan artiesten die er eentje verdienen. „Voor alle duidelijkheid: het stemmen in alle categorieën eindigde ruim voordat het optreden van The Weeknd tijdens de Super Bowl werd aangekondigd dus het heeft op geen enkele manier invloed gehad op het nominatieproces.”

Variety denkt dat The Weeknd mogelijk nominaties niet kreeg, omdat de verschillende commissies die beslissen over het nominatieproces hem los van elkaar in een andere categorie plaatsen. Zo zou de popcommissie hem wellicht r&b hebben gevonden en de r&b-commissie juist andersom. Dat verklaart echter niet dat The Weeknd niet meedoet in de hoofdcategorieën beste album en beste single van het jaar.

After Hours van The Weeknd was afgelopen jaar een van de succesvolste platen ter wereld. Het nummer Blinding Lights werd in tientallen landen een nummer 1-hit.