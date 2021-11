Premium Het beste van De Telegraaf

Tv-show Lang leve de liefde is zijn laatste troef Datemiljonair Sibbe Jan: ’Ik zou een deel van mijn vermogen afstaan voor mijn droomvrouw’

Door Edwin Bredius Kopieer naar clipboard

Dinsdagavond is vastgoedondernemer Sibbe Jan te zien in het SBS6-programma Lang leve de liefde „Anders weet ik het ook niet meer.” Ⓒ Eigen foto

Sibbe Jan Noppert (35) kan, bij wijze van spreken, alle vrouwen die te vinden zijn op datingapps inmiddels dromen. En afgelopen zomer stuurde hij zelfs een vliegtuig de lucht in om Cupido een handje te helpen. Maar ondanks de ’duizend reacties’, heeft de vastgoedondernemer de ware nog altijd niet kunnen vinden. Dinsdagavond is hij te zien in het SBS6-programma Lang leve de liefde „Anders weet ik het ook niet meer.”