Oeps! PSV deelt per ongeluk telefoonnummer Frank Lammers

In de video op de sociale media van de voetbalclub uit Eindhoven is drugsbaron Ferry Bouman (Frank Lammers) uit de Netflix-serie Undercover te zien. Als die hoort dat Malen nog niet heeft bijgetekend, besluit hij de spits van PSV maar even te facetimen. „Verrekte koekenbakker, wie denk je dat je bent?”, roept Ferry. „Eén: je tekent bij. Twee: je tekent bij.” Malen stelt hem gerust. „Ferry, Ferry rustig, het is al geregeld. Vijf jaar erbij.”

Maar op het moment dat de aanvaller zijn telefoon opneemt in het filmpje komt er vlak daarvoor het bewuste mobiele telefoonnummer in beeld. Twitteraars claimen dat Lammers platgebeld werd nadat het filmpje online kwam. Bellers kregen slechts een voicemail te horen.

Inmiddels is er sinds woensdagmiddag een andere voicemail te horen met daarin wederom Lammers die als de drugsbaas uit Undercover reclame maakt voor een telecombedrijf dat partner is van PSV, meldt AD. Aan de krant laat de woordvoerder van de voetbalclub weten: „Er is in die zin iets fout gegaan dat deel 2 van de campagne, waarin mensen een voicemail horen van Ferry die doorverwijst naar onze telecompartner, niet gisteravond online is gekomen.”

Zelf zou Frank een nieuw 06-nummer hebben gekregen van zijn provider.