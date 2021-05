Jessica Alba schatrijk na beursgang bedrijf

De nu 40-jarige startte het bedrijf in 2011. The Honest Company brengt ecovriendelijke beauty-, baby- en home-artikelen op de markt. Volgens het papierwerk rond de beursgang heeft Alba 5,6 miljoen aandelen in de onderneming, die woensdag 2,68 miljard dollar (2,2 miljard euro) waard werd. Ze kreeg daarvoor ook nog een eenmalige dividendbetaling van 2,6 miljoen dollar.

De actrice, die vanwege The Honest Company de laatste jaren niet veel rollen meer heeft aangenomen, wordt in de nieuwe constructie werknemer van het bedrijf. In de prospectus laat The Honest Company potentiële investeerders weten dat haar inbreng cruciaal is. „We zijn ervan overtuigd dat het succes van ons merk deels afhangt van een doorlopende band met Jessica Alba. Het wegvallen van mevrouw Alba zou ongunstige gevolgen hebben voor onze financiële situatie en mogelijkheden.”