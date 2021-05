Kim Kardashian reageert op geruchten affaire Travis Barker

Travis’ ex-vrouw Shanna Moakler zou Kim en Travis in bed betrapt hebben ten tijde van haar huwelijk met de zanger, maar dat ontkent Kim met klem.

„Nee, dat is absoluut niet waar, echt niet. We zijn al heel lang met elkaar bevriend en ik ben superblij voor Kourtney en Travis”, aldus Kim, die momenteel in scheiding ligt met Kanye West.

Moakler, die in 2008 scheidde van Barker, zou de scheiding in gang gezet hebben vanwege zijn affaire met Kim. Toch lijkt ze bij te trekken en heeft ze zich wat positiever uitgelaten over de relatie die haar ex nu met Kims zus Kourtney heeft. „Ik ben blij voor hem, want ik wil graag dat de vader van mijn kinderen gelukkig is. Een goede partner maakt hem ook een betere vader. Mijn kinderen lijken haar en haar familie heel leuk te vinden, dus dat is voor mij het belangrijkste.”