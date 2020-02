Miljuschka pleit voor een eerlijk beeld op sociale media

„Als ik door mijn tijdlijn scroll zie ik de ene gefilterde en glad getrokken foto na de andere. Ik maak me oprecht zorgen over wat dit met onze kids gaat doen”, begint Miljuschka haar bericht, dat ze plaatst bij twee onbewerkte foto’s van haarzelf in bikini. „Er wordt gestreefd naar een massaal perfect beeld.”

Dat streven naar perfectie maakt mensen onzeker, ook haarzelf. „Op slechte dagen vreet het zelfs aan mij als ik al die beelden zie van perfecte dames die ook nog alles kunnen eten, want ze worden omringd door stapels pizza’s en ijs. Ik sta echt wel stevig in mijn schoenen maar de stroom van deze foto’s maken ook mij soms onzeker. Vooral omdat je ziet dat het werkt en beloond wordt.” Ze roept haar volgers daarom op een „eerlijke foto” te delen. „Zodat we weer een beetje normaliteit krijgen in het beeld.”