Bibi verzorgt nodige afleiding voor Waylon

Even was er sprake van dat een verpleegster mee zou moeten reizen om Bibi medisch bij te staan, maar uiteindelijk bleken een voorraad spuugzakjes en zware pillen tegen de misselijkheid afdoende. Ze voelt zich niet altijd even goed, geeft ze toe. „Tijdens de eerste halve finale was ik echt te ziek en kon ik niet mee met de rest om de uitzending te bekijken. Ik heb in het hotel op bed gelegen met de iPad om het te volgen.” Het is elke keer spannend of ze mee kan met de activiteiten die in Lissabon worden ondernomen, maar donderdagavond zet de 26-jarige Haagse alles op alles om in de zaal van de Altice Arena de verrichtingen van haar vriend in de tweede halve finale te kunnen volgen. „Ik zal daar zijn. Met mijn pillen en spuugzakjes.”

In balans

Haar aanwezigheid geeft Waylon de nodige rust. „Ook al is het dan soms gedwongen door de omstandigheden, we brengen hier veel tijd door samen in bed in het hotel, met roomservice en de tv. Dat is voor hem ook goed, ter ontspanning.” Sowieso zorgt Bibi met haar nuchterheid voor de juiste balans, vertelt ze. „We wisten wel dat er kritiek zou komen, maar ze sparen hem niet in de pers. Waylon is dat wel gewend en kan er heel goed mee omgaan. En als hij fel of heftig reageert op iets, dan moet ik vaak heel hard lachen. Dat maakt dat wij elkaar heel goed aanvullen, we zijn erg in balans samen. Ik ben zo trots op hem, op hoe hij zo zijn eigen keuzes maakt.”

Zo goed als Bibi voor Waylon zorgt, zo goed zorgt hij voor haar. „Hij is ontzettend lief en zorgzaam”, zegt ze wanneer haar vriend haar tijdens het interview een kopje koffie komt brengen en even informeert hoe ze zich voelt. „Het is nu niet leuk, maar ik weet waarvoor ik het doe”, knipoogt ze naar haar vriend.