Nooit eerder getoonde foto’s van Queen in Herman Brood Museum

„Hij beschikt over een adembenemende collectie waar ik uit kan putten. De meeste foto’s zijn nog nooit ergens tentoongesteld of gepubliceerd. Zo ook deze niet”, zegt directeur en oprichter Ivo de Lange van het museum over Hayward, met wie hij al twintig jaar bevriend is. „De foto’s van Mark Hayward doen er dan ook terdege toe.”

Volgens De Lange is een tentoonstelling over rock-’n-roll zoals deze van ’een zeer toegevoegde waarde, niet alleen voor het museum maar zeker voor Nederland’. De expositie over de beroemde Britse band is vanaf zaterdag 25 juni tot en met vrijdag 30 september te zien in het Herman Brood Museum in Zwolle.