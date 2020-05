Recensie ’In de wacht’: Goedgebekt gemopper van oude man

In zijn nieuwe roman In de wacht schrijft Alfred Birney - auteur van De tolk van Java, bekroond met de Libris Literatuurprijs 2016 - opnieuw over zijn alter ego Alan Noland. De inmiddels zestiger ligt in het ziekenhuis na een hartaanval. Zijn hart ziet eruit als ’een gebombardeerd verkeersknooppunt, met wegen die nergens naar toe liepen’, blijkt na een scan. De dood voelt nabij. Wachtend op wat komen gaat herbeleeft de gitaarleraar, de alleenstaande vader, de Indo, de eloquente mopperaar, zijn turbulente leven.