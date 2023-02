Jan Slagter over De Verraders: middenin de nacht wakker met tranen

Voor Slagter werd De Verraders, een spel waarin een grote groep ’getrouwen’ een aantal ’verraders’ moet ontmaskeren „een echte wereld.” „Het was zo echt. Je woont in een kasteel. Je telefoon wordt afgenomen, je bent heel de dag bezig. Je hebt 24 uur een zender op, min het slapen.”

Het duurde een dag voordat Slagter helemaal opging in het spel. „Het is zo’n mindfuck”, zei hij. De omroepbaas benadrukte dat er nazorg is na het programma en dat hij dat goed vindt. „Je krijgt daarna nog wel nazorg. Dan bellen ze je op: Gaat het wel goed met je?” Op de vraag van presentatrice Eva Jinek of Slagter die nazorg echt nodig had, zei hij: „Ja, want je zit zo in dat stramien van het spel.”

Naast Slagter doen ook onder anderen presentatrice Pernille La Lau, tv-kok Herman den Blijker en oud-voetballer Nathan Rutjes mee aan het derde seizoen van De Verraders. Het programma is vanaf 3 maart te zien bij RTL 4.