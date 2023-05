ITV onderzocht geruchten over affaire presentator Schofield

„Beide partijen zijn ondervraagd en ze bleven de geruchten ontkennen”, aldus de woordvoerder, die benadrukt dat Schofield dus gelogen heeft. „Ook sprak ITV met een aantal mensen die aan This Morning werkten. Die hadden geen enkel bewijs en lieten niets weten dat verder ging dan geruchten.”

Tegen Daily Mail zei Schofield dat het hem ’zeer spijt’ dat hij erover heeft gelogen tegen zijn familie, werkgever, collega’s en vrienden. De presentator vindt het vooral vervelend dat hij zijn vrouw ontrouw is geweest. „De relatie was onverstandig, maar niet illegaal. Het is nu voorbij.”

Vorige week nam Schofield na ruim twintig jaar afscheid van This Morning na wekenlange geruchten over een ruzie tussen hem en mede-presentatrice Holly Willoughby. De affaire vond plaats voordat Schofield in 2020 uit de kast kwam, terwijl hij nog getrouwd was met zijn vrouw Stephanie.