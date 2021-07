Omroep MAX maakt special om geld op te halen voor tip Tanja Groen

Het doel is om minimaal 1 miljoen euro in te zamelen. Tijdens de Tijd voor Max-special Breng Tanja Thuis doen de ouders van Tanja eenmalig hun verhaal. Ook spreekt criminoloog Simon Vuyk, die al meer dan dertig jaar met Peter R. de Vries samenwerkt, en zingt Glennis Grace een favoriet nummer van Tanja.

„Een miljoen voor de actie Breng Tanja Thuis. Dat is de grote droom van Peter R. de Vries en als hij uit de nachtmerrie van de aanslag ontwaakt, wil ik dolgraag tegen hem kunnen zeggen: het is gelukt, Peter. We hebben het miljoen. Heel Nederland is achter ons gaan staan. We kunnen verder. Op weg naar De Gouden Tip. Op weg naar het moment dat we met elkaar Tanja thuis kunnen brengen bij haar radeloze ouders”, laat Vuyk in een verklaring weten.

Tanja Groen verdween in augustus 1993 op 18-jarige leeftijd tijdens de introductieweek van de Universiteit Maastricht. Het initiatief is ook bedoeld voor andere zaken die verlegen zitten om een gouden tip.