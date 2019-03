ZIEN: Nederlandse zusjes geven les aan Ellen DeGeneres

De zusjes maken in vloeiend Engels duidelijk erg gelukkig te zijn bij Ellen op de bank te mogen zitten. Ze maken meteen het verschil duidelijk tussen Nederlanders en Amerikanen: zo zijn Amerikanen volgens hen veel opener en enthousiaster, terwijl Nederlanders veel serieuzer zouden zijn. Leuke kanttekening daarbij is wellicht dat de meisjes zelf mega enthousiast en lachend tegenover Ellen zitten.

Het valt DeGeneres direct op dat de meiden niet alleen heel goed kunnen dansen, maar ook een aardig woordje Engels spreken. Hoog tijd dus dat ook Ellen een paar Nederlandse zinnetjes leert. Dat zorgt voor de nodige hilariteit in de studio...

Norah en Yarah verschenen vier jaar geleden al op televisie in het RTL-programma Everybody Dance Now. De tweeling haalde zelfs de finale van de danstalentenjacht.