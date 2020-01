Pia Douwes na ruim jaar weer terug op podium

Het is de eerste maal dat Douwes een rol in Sister Act speelt. De musical, gebaseerd op de grote filmhit van Whoopi Goldberg, vertelt over een nachtclubzangeres die als zij getuige is geweest van een maffiamoord moet onderduiken in een klooster. Het stuk was eerder al in Duitsland te zien in 2012, in Hamburg.

De 55-jarige zangeres moest in 2019 stoppen met optreden. Zij kampte met fysieke en mentale problemen na het overlijden van haar vader en moest de rol in de voorstelling Best of Broadway teruggeven.

Openluchtconcerten

Sindsdien heeft Douwes geen grote producties meer gedaan. Wel zong zij deze zomer een zeer beperkt aantal openluchtconcerten van Elisabeth in Wenen. De kaartverkoop voor beide producties in Tecklenburg is van start gegaan.

Sister Act is overigens komende zomer ook te zien in Londen, waar actrice Whoopi Goldberg voor het eerst live de hoofdrol van zangeres Doloris zal spelen.