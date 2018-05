Lot Waylon al voor de helft bepaald

Net als tijdens de doorloop eerder op de dag verliep het optreden van Waylon in het songfestivalstadion woensdagavond vlekkeloos. De 38-jarige zanger vertelde na afloop van die repetitie al dat hij erg tevreden was over het verloop van de act. Ook verklapte hij niet extra zenuwachtig te zijn voor de belangrijke juryshow.

Het was voor het eerst dat de artiesten uit de tweede voorronde hun optreden deden voor een volle zaal. Tijdens eerdere repetities was er geen publiek aanwezig. Vooraf voorzag Waylon dat dat hem nog net wat extra energie zou geven om goed te presteren op het enorme podium.

OG3NE

De vakjury’s bepalen voor 50 procent de uitkomst van de voorronde. De andere 50 procent komt van het publiek. Van de achttien deelnemende acts uit de tweede halve finale gaan de tien met de meeste punten door naar de finale van de 63ste editie van het liedjesfestijn. Aan de eerste halve finale deden dinsdag negentien artiesten mee. Oostenrijk, Estland, Cyprus, Litouwen, Israël, Tsjechië, Bulgarije, Albanië, Finland en Ierland wisten zich toen te kwalificeren voor de finale eindstrijd op zaterdag.

Ook de Nederlandse vakjury komt woensdagavond in actie. Namens Nederland beoordelen Sharon den Adel, Lesley van der Aa, Rob Ester, Arno Krabman en Rick Vol de optredens in de tweede halve finale. Rick Vol is de vader van de zussen Lisa, Shelley en Amy die als OG3NE vorig jaar deelnamen aan het Eurovisiesongfestival. Zij wisten in Kiev hun plek in de finale veilig te stellen en eindigde uiteindelijk op de elfde plaats.