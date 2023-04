Alexander Klöpping stelt harde eisen aan huurders: ’Van God los’

Vanuit de Amsterdamse Montelbaanstoren runt Alexander Klöpping zijn podcastimperium. In dit historische pand aan de Oudeschans is ruimte over die Klöpping te huur aan biedt voor 1400 euro per maand. Maar daar zitten wel wat voorwaarden aan.

Stilte geboden

De kamer bevindt zich vlak onder de podcaststudio waar Klöpping en Pfauth hun podcast de POMO-show opnemen. Om die reden moet de toekomstige huurder bereid zijn ’geluid tot een minimum te beperken’. Dit betekent dat bezoek ontvangen verboden is en ook moeten mensen zo min mogelijk (video)bellen.

Tekst gaat verder onder de foto.

In de advertentie stelt Klöpping verder dat het vanwege brandveiligheid verboden is om met meer dan één persoon in de ruimte te zijn. Dit lijkt wat tegenstrijdig met de volgende voorwaarde: huurders moeten het geen probleem vinden dat Klöpping en Pfauth de kamer waar nodig nodig zelf gebruiken om afspraken te ontvangen.

Ophef

De annonce kan online rekenen op de nodige ophef. Op Twitter reageert bekend en onbekend Nederland met verbazing op de eisen die Klöpping en Pfauth stellen.

Tekst gaat verder onder de post.

Zo vraagt Nieuwsuur-verslaggever Eelco Bosch van Rosenthal: „Mag je hoesten?” en komiek Diederik Ebbinge laat weten het voor 500 euro per maand te willen overwegen. Meerdere volgers vermoeden dat het gaat om een verlate 1 aprilgrap. Anderen reageren minder komisch: „Wat een stelletje oplichters zijn jullie”, „Schaamteloos” en „Van god los. Compleet”. Ook wordt Klöpping door een volger vergeleken met een ander vast DWDD-gezicht Sywert van Lienden.