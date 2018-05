Waylon aan zet op Hemelvaartsdag

Waylon treedt aan na het trio Doredos uit Moldavië en wordt gevolgd door de Australische Jessica Mauboy. Zij nemen het in de tweede voorronde op tegen onder anderen Alexander Rybak die uitkomt voor Noorwegen en in 2009 met het nummer Fairytale won. Ook dit jaar geldt hij als een van de topfavorieten. Ook populair bij de bookmakers zijn Zweden, Oekraïne en Moldavië. Waylon stond woensdagavond bij de bookmakers op een achtste plaats tussen zijn concurrenten uit de tweede halve finale, net genoeg voor een ticket voor zaterdag.

In de eerste halve finale dinsdag namen negentien landen het tegen elkaar op. Oostenrijk, Estland, Cyprus, Litouwen, Israel, Tsjechië, Bulgarije, Albanië, Finland en Ierland wisten toen genoeg punten te verzamelen voor een plaats in de finale. Duitsland, Engeland, Spanje, Italië, Frankrijk en gastland Portugal hoeven zich niet eerst te bewijzen in een voorronde. Zij treden voor het eerst op in de finale op zaterdagavond.