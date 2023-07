Liefde, faam of geld: wat bezielt deelnemers realityshow B&B vol liefde?

Het is de hit van deze zomer: B&B vol liefde. De kijkcijfers van dit realityprogramma van RTL gaan door het dak, dagelijks haalt de serie alleen al op tv rond de miljoen kijkers. Vooral de (soms onbeholpen) authenticiteit van de deelnemers wordt door kijkers gewaardeerd, maar is reality-tv wel authentiek te noemen als bekend worden of geld een motivatie is?

Walter en zijn harem, Anne en Claudia. Hij biedt dure tantracursussen aan op zijn landgoed. Ⓒ RTL