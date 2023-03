Dochter: Gwyneth Paltrow erg overstuur na skiongeluk

Gwyneth Paltrow heeft zelf ook veel last gehad van het skiongeluk in 2016 waarvoor ze is aangeklaagd. Volgens haar dochter Apple (18) was de actrice ’erg overstuur’ en had ze ’een beetje pijn’. Dat zegt Apple in een verklaring die dinsdag werd voorgelezen in de rechtbank in Park City in de Amerikaanse staat Utah.