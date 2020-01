Alicia Keys kijkt terug op ’zware’ Grammy Awards

„Het was zwaar, maar we hebben ons er doorheen gesleept”, schrijft Alicia. De zangeres omschrijft haar avond als een emotionele achtbaan. „Ik voelde jullie energie zoals nooit tevoren. Ik kan niet eens uitdrukken hoe ik me nu voel. Zo veel liefde. Laten we elkaar stevig vasthouden.”

De zangeres wenst de familie van Bryant veel steun. En ze sprak vol lof over de andere artiesten. „Het is een eer om naast jullie te staan. Jullie worden gerespecteerd en geliefd.”

De Grammy Awards werden geopend met een eerbetoon aan de oud-basketballer, die zondag samen met zijn 13-jarige dochter Gianna en zeven anderen omkwam bij een helikopterongeluk.

Alicia sprak tijdens de prijzenregen ook een paar woorden over Bryant. „We voelen ons verdrietig. De stad Los Angeles, heel Amerika en de rest van de wereld heeft vandaag een held verloren. We zitten hier allen met een gebroken hart in het huis dat Kobe groot gemaakt heeft, Staples Center. Kobe en zijn dochter Gianna zijn in onze gedachten, harten en gebeden. Laten we een moment nemen om dit met elkaar en de familie te delen.”